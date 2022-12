Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wehr: Verletzter nach Auseinandersetzung in einer Gaststätte

Freiburg (ots)

Einen Verletzten gab es bei einer Auseinandersetzung in einer Wehrer Gaststätte am Donnerstagabend, 01.12.2022. Gegen 22:45 Uhr war von dort eine Schlägerei gemeldet worden. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand hatte ein Gast einen anderen angegriffen und ihm einen Kopfstoß versetzt. Andere Gäste trennten die beiden. Ein 33-jähriger Mann wurde verletzt und musste zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Der mutmaßliche Angreifer, ein 23 Jahre alter Mann, hatte sich vor Eintreffen der Einsatzkräfte bereits entfernt. Die Ermittlungen dauern an. Der Rettungsdienst und die Polizei waren mit insgesamt fünf Fahrzeugen im Einsatz.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell