Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lkr. Emmendingen-Teningen: Diebstahl aus Auto

Freiburg (ots)

Lkr. Emmendingen-Teningen: In der Zeit von Mittwoch, 30.11.22, 18:00 Uhr, bis Donnerstag, 01.12.22, um 07:15 Uhr, wurde in der Straße Nimburger Weg an einem schwarzen BMW das Beifahrerfenster eingeschlagen und die Wertgegenstände aus dem Auto entnommen. Hinweise nimmt die Polizei Emmendingen unter Tel.: 07641 5820 entgegen.

