Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Fußgänger angegriffen - Zeugen gesucht

Bad Krozingen (ots)

Am 01.12.2022, gegen 10:30 Uhr, wurde in der Gartenstraße in Bad Krozingen auf Höhe des Anwesens Nr. 9, ein Passant von zwei Männern angegriffen.

Zwei männliche Personen hatten sich zunächst über den Fußgänger lustig gemacht. Anschließend traktierten sie ihn mit einem unbekannten Gegenstand, wodurch er zu Fall kam. Zudem wurden seine Sonnenbrille und ein Smartphone durch die Männer beschädigt.

Der Fußgänger wurde durch den Angriff nicht verletzt.

Die beiden unbekannten Personen liefen nach der Tat in Richtung Bahnhof davon. Einer der Täter wird wie folgt beschrieben: männlich, 30 - 35 Jahre, ca. 180 cm, schlanke Statur, Vollbart, deutsch und arabisch sprechend, bräunliche Arbeitskleidung ohne Aufschrift und dunkle Basecap. Die zweite Person kann nicht näher beschrieben werden.

Gesucht werden Zeugen / Passanten, welche Angaben zum geschilderten Sachverhalt machen können. Sie werden gebeten sich beim Polizeirevier Müllheim unter 07631/1788-0 zu melden.

RM / PK/IP

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell