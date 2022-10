Feuerwehr Plettenberg

FW-PL: Nächtlicher Fahrzeugbrand. Technisches Gerät im Einsatz.

In der Nacht zu Samstag (29.10.2022) wurde die hauptamtliche Wache der Plettenberger Feuerwehr um 23:39 Uhr zu einem Brandeinsatz alarmiert. Über die Polizei Plettenberg wurde ein brennender PKW auf einem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in der Scharnhorststraße gemeldet. Während der Fahrt bemerkte der Fahrer den Feuerschein und die Rauchentwicklung im vorderen Bereich seines Fahrzeuges. Er stellte den PKW in einem sicheren Bereich ab und verständigte die Einsatzkräfte. Bei Eintreffen der Brandschützer brannte bereits der komplette Motorraum und Teile des Fußraumes im PKW. Ein Trupp unter schwerem Atemschutz nahm ein C-Rohr vor und begann mit den Löschmaßnahmen. Da das Öffnen der Motorhaube nicht mehr möglich war und man an den Brandherd im Motorraum gelangen musste, wurde die Motorhaube mit einem akkubetriebenen Schneid- und Spreizgerät geöffnet. Ebenfalls gelang man anfangs sehr schlecht an brennende Leitungen und Teile im Unterbodenbereich, daraufhin wurde der tiefergelegte PKW mit einem akkubetrieben Spreizgerät in eine leichte Seitenlage gebracht. Die aufwendigen Löschmaßnahmen zeigten vollen Erfolg. Beide Fahrzeuginsassen blieben unverletzt.

Zur Brandursache und zur Schadenshöhe kann die Feuerwehr keine Auskunft erteilen.

