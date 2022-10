Feuerwehr Plettenberg

FW-PL: Pkw Brand in Wohngebiet ruft Feuerwehr auf den Plan

Plettenberg (ots)

In der Nacht zum heutigen Samstag wurden HLF, DLK und RTW in den Ortsteil Kückelheim zu einem Fahrzeugbrand alarmiert. In der Straße "Am Bauckhahn" fanden die Einsatzkräfte einen in Vollbrand stehenden Kleinwagen vor. Das Feuer wurde mit einem C-Rohr durch einen Trupp unter schwerem Atemschutz bekämpft. Im Verlauf des Einsatzes wurde Schaummittel über eine Schaumpistole abgegeben. Nach ca. 45 Minuten war der Einsatz für die Brandschützer beendet.

Zur Brandursache und der Schadenshöhe gibt die Feuerwehr keine Auskunft.

