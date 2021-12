Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Wichtiger Zeuge zu einer Brandstiftung gesucht

Nordhausen (ots)

Die Kriminalpolizei Nordhausen wendet sich im Rahmen der Ermittlungen zu einer Brandstiftung vom 08. September an die Öffentlichkeit. An diesem Tage kam es zu einer Brandstiftung in einem Wohnblock in der Sundhäuser Straße. (OTS Presseportal vom 08.09.2021, 12.55 Uhr) Durch die geführten Ermittlungen wurden Hinweise zu einem vermutlich im Tatzusammenhang stehenden blauen PKW mit Stufenheck bekannt. Das betreffende Fahrzeug stand zur Tatzeit in der Sundhäuser Straße in Fahrtrichtung Martinstraße. Dieses Fahrzeug könnte ein bisher unbekannter wichtiger Zeuge am 08. September gegen 04.45 Uhr wahrgenommen haben. Dieser Zeuge lief zu dieser Zeit von der Frauenberger Stiege kommend, in Richtung Hallesche Straße/Arnoldstraße und wird als etwa 30 bis 50 Jahre alter Mann von normaler Statur und kurzen dunklen Haaren beschrieben. Er trug zu diesem Zeitpunkt eine dunkelblaue Jacke und eine grau/beigefarbene kurze Arbeitshose mit schwarzen Streifen an den Seiten. An den Füßen hatte er Halbschuhe/Arbeitsschuhe mit reflektierenden Applikationen und dunkle kurze Socken. Möglicherweise trug er über seiner linken Schulter auch eine Tasche. Dieser Zeuge und eventuelle weitere Zeugen werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Nordhausen unter 03631/960 in Verbindung zu setzen.

