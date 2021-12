Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verkehrsunfall mit einer Leichtverletzten

Nordhausen (ots)

Am frühen Montagnachmittag wurde die Polizei zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person auf der Kreuzung Hallesche Straße/Taschenberg gerufen. Kurz vor 14.00 Uhr befuhr ein 81-jähriger Ford Fahrer die Hallesche Straße in Richtung Bielen und wollte an der Kreuzung nach links in Richtung Taschenberg abbiegen. Beim Abbiegevorgang kollidierte der Ford mit einem entgegenkommenden VW. Durch den Zusammenstoß wurde die ebenfalls 81-jährige Beifahrerin im Ford leicht verletzt. Am VW entstand ein Sachschaden von rund 5000 Euro. Am Ford entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Der 33-jährige Fahrer des VW, als auch der Ford Fahrer, wurden nicht verletzt. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern an.

