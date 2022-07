Feuerwehr Plettenberg

FW-PL: Entstehungsbrand im Waldgebiet Silberg

Plettenberg (ots)

Am frühen Mittwochmorgen rückte die Wachmannschaft der Feuer- und Rettungswache ins Waldgebiet (Silberg) an der Affelner Straße aus. Ein aufmerksamer Spaziergänger entdeckte gegen 06:53 Uhr eine Entstehungsbrand im Böschungsbereich ca. 200m nach der Brandstelle vom 18.07. (vor gut zwei Wochen). Die Wachmannschaft fuhr mittels Hilfeleistungslöschfahrzeug in das Waldgebiet ein und löschte den Entstehungsbrand auf ca. 2 m² mittels Schnellangriffsrohr ab. Im weiteren Verlauf wurde der Boden aufgelockert und erneut bewässert.

Die Feuerwehr Plettenberg warnt trotz der vergangenen Regenfälle weiterhin vor der Waldbrandgefahr. Die Wälder und deren Freiflächen sind weiterhin von Trockenheit gezeichnet. Es ist weiterhin verboten in den Wäldern zu rauchen oder gar offenes Feuer zu entfachen. Stellen sie ihren PKW nicht auf trockene Grasflächen ab. Halten Sie die Zuwegungen zu den Waldgebieten frei und melden Sie jede Rauchentwicklung unter der Notrufnummer 112.

