POL-PDTR: Sachbeschädigung - mehrere PKW mutwillig beschädigt

Birkenfeld (ots) - Am Montag den 07.03.2022, kam es im Zeitraum zwischen 07:30 und 13:30 Uhr in der Straße "Am Stadion" in Birkenfeld zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer verursachte beim Ein-bzw. Ausparkvorgang einen Schaden, an einem dort abgestellten Pkw. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallgeschehen machen können, werden ...

