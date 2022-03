Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Erhebliches verkehrsrechtliches Fehlverhalten durch zwei Pkw auf der B 49 in Trier

Trier (ots)

Am Dienstag, den 08.03.2022, kommt es zwischen 07:10 Uhr und 07:15 Uhr auf der B 49 innerhalb des Stadtgebietes Trier zu einem verkehrsrechtlichen Fehlverhalten von zwei hintereinander herfahrenden PKW. Durch einen Zeugen werden ab dem Einmündungsbereich der Pellinger Straße ein schwarzer Mini Cooper, welchem unmittelbar ein weißer VW Golf in Fahrtrichtung Trier Nord folgt, beobachtet, wie beide PKW im teilweise stockenden Berufsverkehr mit etwa 100 km/h unzählige andere Fahrzeuge abwechselnd links und rechts überholen, um die im stockenden Verkehr entstehenden Lücken auszunutzen. Beide PKW sind mit Trierer Zulassungskennzeichen unterwegs gewesen und haben die B49 an der Eimündung Ausoniusstraße verlassen.

Zeugen, die den Sachverhalt ebenfalls beobachtet haben oder durch die Fahrweise der beiden PKW gefährdet worden sind, werden gebeten sich mit der Polizeiwache Innenstand in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell