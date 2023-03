Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: 55-Jährige wird Opfer von Betrügern

Ludwigsburg (ots)

Bislang unbekannte Täter kontaktierten eine 55 Jahre alte Sindelfingerin am Dienstagmittag auf ihrem Festnetztelefon und gaben sich zunächst als deren scheinbar völlig aufgelöste Tochter aus. Anschließend übernahm ein angeblicher Staatsanwalt die Gesprächsführung und machte der Geschädigten glaubhaft, dass ihrer Tochter einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht habe. Um eine Inhaftierung der Tochter zu Verhinderung, sei eine Kaution in Höhe von 200.000 Euro fällig. Durch geschickte Gesprächsführung brachte der unbekannte Täter die 55-Jährige schließlich dazu, gegen 14.00 Uhr einem ihr unbekannten Mann mehrere Tausend Euro sowie Goldschmuck in einer Stofftasche zu übergeben. Der Geldabholer flüchtete anschließend zu Fuß im Wohngebiet "Goldberg". Es soll sich hierbei um einen 30 bis 40 Jahre alten Mann gehandelt haben. Dieser sei etwa 180 cm groß, von kräftiger Statur und trug eine Tarnjacke sowie eine Jogginghose. Erst, als die 55-Jährige kurz darauf ihre echte Tochter anrief, fiel der Betrug auf und sie erstattete Anzeige bei der Polizei. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 0800 1100225 oder per E-Mail an HINWEISE.KRIPO.BOEBLINGEN@polizei.bwl.de.

