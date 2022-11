Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sandhausen, Rhein-Neckar-Kreis: Auseinandersetzung vor Diskothek - Polizei ermittelt; Wer kann Hinweise geben?

Sandhausen, Rhein-Neckar-Kreis (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch kam es in der Industriestraße, in der Nähe einer Diskothek, zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Aus bislang nicht bekannten Gründen gerieten zwei Frauen mit einer Personengruppe in Streit, der wiederum in Handgreiflichkeiten mündete. Nachdem ein 20 -jähriger Mann den beiden Frauen zur Hilfe eilte, soll die Gruppe, bestehend aus zwei Männern und zwei Frauen, auf den 20-Jährigen eingetreten haben. Erst nachdem weitere Passanten auf die Auseinandersetzung aufmerksam wurden und dem am Boden liegenden Mann zur Hilfe eilten, soll die Gruppe von ihrem Opfer abgelassen und zu Fuß in unbekannte Richtung geflüchtet sein. Im Rahmen der Auseinandersetzung wurden insgesamt vier Personen verletzt. Zwei Personen mussten zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel.: 06224 2481 an die Polizei zu wenden.

