Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sandhausen: Brand in Wäscherei

Sandhausen (ots)

Am Montag gegen 20.50 Uhr wurde die Polizei über einen Brand in einer Wäscherei in der Kettengasse informiert. Hier wurde eine Bewohnerin durch einen aktiven Rauchmelder im Schlafzimmer auf eine Rauchentwicklung im Erdgeschoss aufmerksam. Sie informierte umgehend ihr Angehörigen im Nebengebäude. Bei einer Nachschau konnte der Brandherd in der Wäscherei festgestellt werden. Dieser wurde durch die Angehörigen, bis zum Eintreffen der Feuerwehr, selbstständig gelöscht. Es entstand ein Sachschaden von ca. 10.000 Euro. Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Was jedoch die genaue Brandursache war, ist bislang noch unklar und obliegt weiterer Ermittlungen eines Brandermittlers des Polizeireviers Wiesloch.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell