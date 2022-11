POL-MA: Mannheim-Sandhofen: Betrunkene Autofahrerin mit 2,6 Promille unterwegs und beschädigt entgegenkommendes Auto

Sinsheim-Steinsfurt (ots) - Auf dem Hof eines Autohandels in der Straße "In der Au" entwendeten bislang unbekannte Täter in der Zeit von Montagabend, 18:30 Uhr, bis Dienstagvormittag, 10:30 Uhr einen zum Verkauf bereitgestellten roten VW Golf GTI. Auf bislang unbekannten Art und Weise verschafften sich die Täter Zutritt zu dem gesicherten Gelände und stahlen das ...

