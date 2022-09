Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Altstadt: Mann in Herrentoilette zusammengeschlagen; drei Tatverdächtige aus Lokal geflüchtet; Zeugen dringend gesucht; Pressemitteilung Nr. 2

Heidelberg-Altstadt (ots)

Am frühen Samstagmorgen wurde in einem Restaurant mit Bar in der Unteren Straße ein 35-jähriger Mann von drei Männern zusammengeschlagen. (siehe PM vom 03.09., 09.01 Uhr).

Wie die bisherigen Ermittlungen ergaben, hatte sich der 35-Jährige kurz nach 00.30 Uhr im Bereich der Herrentoilette im Untergeschoss des Restaurants/der Bar aufgehalten, das/die zwischen der Bussemergasse und der Dreikönigstraße liegt.

Dort wurde er von drei unbekannten Männern auf derbe Art und Weise angesprochen, die offenbar Streit suchten. Nach einer kurzen, verbalen Disput, wurde der 35-Jährige zu Boden geschlagen, worauf weitere Schläge und Tritte aus der Gruppe heraus folgten.

Als Haupttäter kommt ein ca. 19-25 Jahre alter Mann in Frage, der wie folgt beschrieben wird: ca. 178 cm; dunkelblonde, etwas längere, lockige Haare. Er trug unter einem blau-karierten Hemd ein weißes T-Shirt. Er soll Deutscher sein.

Seine Begleiter werden wie folgt beschrieben:

2. Täter: ca. 19-25 Jahre; ca. 185 cm; sehr kurze dunkelblonde bis dunkle Haare; kräftigere Statur. Er trug einen dunkelgrünen Pulli.

3. Täter: männlich; Näheres liegt noch nicht vor.

Nach der Tat sollen die drei Verdächtigen sogleich das Restaurant grölend verlassen haben, was den noch vielen Besuchern bestimmt aufgefallen sein dürfte.

Der 35-Jährige informierte anschließend die Polizei und begab sich in ärztliche Behandlung.

Zeugen, die Hinweise zur Tat und/oder den Tätern geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Heidelberg-Mitte, Tel.: 0621/174-1700 in Verbindung zu setzen.

