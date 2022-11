Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim-Steinsfurt; Diebstahl von rotem VW Golf GTI, Zeugenaufruf

Sinsheim-Steinsfurt (ots)

Auf dem Hof eines Autohandels in der Straße "In der Au" entwendeten bislang unbekannte Täter in der Zeit von Montagabend, 18:30 Uhr, bis Dienstagvormittag, 10:30 Uhr einen zum Verkauf bereitgestellten roten VW Golf GTI.

Auf bislang unbekannten Art und Weise verschafften sich die Täter Zutritt zu dem gesicherten Gelände und stahlen das Auto.

Wie sie den verschlossene GTI wegschafften, ist noch nicht bekannt. Alle Fahrzeugschlüssel befinden sich noch bei dem Autohändler.

Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Sinsheim, Telefonnummer 07261 690-0, in Verbindung zu setzen.

