POL-MI: Zwei Leichtverletzte bei Autounfall

Minden (ots) - Eine im Mindener Stadtteil Königstor wohnende Seniorin wurde am Dienstagmittag in ihrem Haus von zwei Männer überfallen. Die bisher Unbekannten gaben sich hierbei als mutmaßliche Paketboten aus. Bevor sie nach ihrer Tat flüchteten, sperrten sie ihr Opfer in einem Kellerraum ein. Erst rund eine Stunde nach der Tat hörte der echte Postbote die Hilferufe der Eingeschlossenen und alarmierte die Polizei. ...

