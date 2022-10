Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Pedelec-Training für Senioren

Minden-Lübbecke (ots)

Die Verkehrsunfallprävention der Polizei Minden-Lübbecke startet in Kooperation mit der Verkehrswacht Minden-Lübbecke ein kostenloses Fahr- und Sicherheitstraining für Pedelec-Fahrende. Das erste rund dreistündige Training findet am Mittwoch, 26.10.2022, auf dem Übungsplatz der Verkehrswacht Minden-Lübbecke statt. Die Teilnehmerzahl ist auf zehn begrenzt. Ein eigenes Zweirad sowie ein Fahrradhelm sind mitzubringen, Leihräder stehen nicht zur Verfügung.

Der Kurs wird von erfahrenen Moderatorinnen und Moderatoren, die übrigens selbst begeistert Pedelec fahren, durchgeführt. Hierbei geben unsere Verkehrssicherheitsberater wertvolle Tipps an die "ältere" Zielgruppe. Nach einer theoretischen Einführung besteht die Möglichkeit, einen Parcours mit verschiedenen Verkehrssituationen zu durchfahren. Die Übungen sollen auf Gefahren im Straßenverkehr aufmerksam machen und den Radfahrer sensibilisieren. Hierbei geht es um: Balance zwischen Rad und Körper, die richtige Blickrichtung, optimales Bremsverhalten usw. Nach vorheriger Anmeldung ist um 13 Uhr der Treffpunkt im Otto-Lilienthal Weg 23 in Minden. Interessierte können sich bei der Polizei Minden-Lübbecke für das Training per E-Mail unter VSB.Minden@polizei.nrw.de oder telefonisch unter 0571-8866-5020 anmelden. Für die nächste Radfahrsaison sind weitere Pedelec-Trainings geplant. Die Termine werden rechtzeitig veröffentlicht.

Die Verkaufszahlen im Einzelhandel sprechen eine deutliche Sprache. Die Menschen haben die Elektrofahrräder für sich entdeckt. Die Polizei beobachtet seit einigen Jahren den steigenden Trend der Pedelec-Fahrenden im Mühlenkreis. Dabei steigen auch immer mehr "Ungeübte" auf den elektrischen Drahtesel. Ein Pedelec stellt den ungeübten Fahrer vor besondere Herausforderungen. Schnell und ohne besonderen Kraftaufwand sind dank des Motors die 25 km/h erreicht. "Die Technik ist simpel, doch sie muss auch beherrscht werden.", so die Verkehrsexperten. Mit den Verkaufszahlen einhergehend nimmt die Zahl der Unfälle mit Pedelecs - umgangssprachlich auch "E-Bikes" genannt - zu. 114 Verkehrsunfälle verzeichnete die Kreispolizeibehörde Minden-Lübbecke im Jahr 2021, davon verletzten sich 98 Menschen, einer verunglückte sogar tödlich. Die Tendenz ist steigend, allein in 2022 verunfallten bisher etwa 150 Menschen.

