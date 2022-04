Zollfahndungsamt Hamburg

ZOLL-HH: Illegaler Wasserpfeifentabak entdeckt - Zoll stellt fast 500 Kilogramm unversteuerten Wasserpfeifentabak sicher

Kiel, Rendsburg (ots)

Fast eine halbe Tonne unversteuerter Wasserpfeifentabak ging einer Streife des Hauptzollamtes Kiel am vergangenen Montagabend auf der Autobahn 7 ins Netz. Der Steuerschaden beträgt etwa 15.000 Euro.

Bei einer Routinekontrolle auf der BAB 7 in Höhe Rendsburg entdeckte die Zollstreife in einem schwedischen SUV 472 Kilogramm Wasserpfeifentabak. Der Tabak war in Gefrierbeuteln verpackt und nicht mit den vorgeschriebenen Steuerzeichen versehen. Daher bestand der Verdacht, dass es sich um unversteuerten Wasserpfeifentabak aus illegaler Herstellung handelt. Gegen den Fahrer des Transportfahrzeugs wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Steuerhinterziehung eingeleitet.

Die ersten Ermittlungen ergaben, dass der 55-jährige Transporteur sich den Tabak vermutlich in Norddeutschland verschaffte. Weiter besteht der Verdacht, dass er den Wasserpfeifentabak an einen Empfänger in Skandinavien liefern sollte.

"Die Kontrollkräfte des Zolls entdecken regelmäßig erhebliche Mengen unversteuerten Wasserpfeifentabak. Der Zoll leistet mit seiner Arbeit einen großen Beitrag zur Sicherung der Steuergerechtigkeit in Deutschland und Europa", sagt Stephan Meyns, Pressesprecher der Zollfahndung in Hamburg.

Die weiteren Ermittlungen werden im Auftrag der Straf- und Bußgeldsachenstelle des Hauptzollamtes Itzehoe durch das Zollfahndungsamt Hamburg -Dienstsitz Kiel- geführt.

