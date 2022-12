POL-PPTR: Sprengung eines Geldausgabeautomaten

Trier (ots) - Unbekannte Täter brachen am zurückliegenden Wochenende in eine Schule im Montessoriweg ein. Sie hebelten ein Fenster auf und entwendeten mehrere Klapprechner. Auf die selbe Art drangen sie in eine Hütte und einen Bauwagen im Bereich der schulischen Außenanlage ein. Die daraus entwendeten Gegenstände legten die Täter am angrenzenden Waldstück vermutlich zum Abtransport ab. Die Sachen blieben aber aus ...

mehr