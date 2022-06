Feuerwehr Wetter (Ruhr)

FW-EN: Wetter - Brandgeruch im Gebäude

Wetter (Ruhr) (ots)

Die Löscheinheiten Volmarstein und Grundschöttel wurden am Samstagabend um 22:25 Uhr in eine Pflegeeinrichtung in der Oskar-Niemöller-Straße alarmiert. Durch den Melder konnte Brandgeruch im Erdgeschoss festgestellt werden, sodass dieser richtigerweise den Notruf wählte. Durch die ehrenamtlichen Einsatzkräfte konnte dann auch noch Brandgeruch im Außenbereich festgestellt werden. Im Einsatzverlauf kontrollierten mehrere Trupps das Erdgeschoss, den Dachbereich sowie den Außenbereich. Es konnte allerdings keine Feststellung gemacht werden, sodass der Einsatz nach einer guten Stunde abgebrochen worden ist. Neben den Einsatzkräften der Feuerwehr war noch ein Rettungswagen aus Sprockhövel sowie die Polizei vor Ort.

