POL-PPTR: Zwei Beamte des Polizeipräsidiums Trier in den Ruhestand verabschiedet

Trier (ots) - Hohen Sachschaden richteten Einbrecher in der Nacht von Dienstag, 22. November, auf Mittwoch, 23. November, in einer Bäckerei an der Luxemburger Straße in Trier an. Der oder die Täter schlugen das Seitenfenster der Bäckerei ein, die zum Gebäudetrakt eines Baumarktes gehört. Im Tatzeitraum von ca. 22 Uhr bis 5.15 Uhr durchsuchten die Täter die ...

mehr