Polizei Bielefeld

POL-BI: Zeugen nach Wohnungseinbruch gesucht

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Mitte-

Unbekannte brachen zwischen Sonntagnachmittag, 22.05.2022, und Montagmorgen, in ein Mehrfamilienhaus ein und entwendeten Wertsachen.

Der oder die Einbrecher stiegen in ein Mehrfamilienhaus an der Feldstraße, zwischen der Petriestraße und der Marga-Böhmer-Straße, ein. Sie brachen in eine der Wohnungen ein und durchsuchte diese nach Wertsachen. Mit einer Münzsammlung entkamen die Täter unerkannt.

Die Tatzeit liegt zwischen Sonntag, 16:00 Uhr, und Montag, 09:30 Uhr.

Einem Nachbarn war am Sonntag im Umfeld des Hauses eine verdächtige Frau aufgefallen. Er beschrieb sie als circa 20 bis 25 Jahre alt, ungefähr 165 cm bis 170 cm groß, schlank und mit blonden Haaren zu einem kurzen Pferdeschwanz gebunden. Sie trug eine Bluse, Weste und ¾ Hose in dunklen Farben, weiße Turnschuhe und ein Tattoo an der Wade.

Zeugenhinweise nimmt das Kriminalkommissariat 16 unter 0521-545-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell