POL-PDTR: Einbruch in Geräteschuppen/Pferdunterstand

Waldrach (ots) - Zwischen Dienstag, 22.03.2022, 16:00 Uhr und Freitag, 25.03.2022, 08:00 Uhr, wurde ein geparkter weißer Ford Fiesta in der Straße "Pätscherweg" in Waldrach durch ein vorbeifahrendes Fahrzeug am Außenspiegel beschädigt. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Hinweise werden durch die Polizei in Schweich unter Tel. 06502/9157-0 oder per E-Mail an ...

mehr