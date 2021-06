Polizei Bochum

POL-BO: Bochum

Wattenscheid 19.000 Euro Schaden bei Zusammenstoß in Wattenscheid - ein Verletzter (48)

Bochum (ots)

Am gestrigen Samstag (26. Juni) kam es an der Westenfelder Straße / Lohackerstraße in Wattenscheid zu einem Verkehrsunfall mit Verletzten. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von ungefähr 19.000 Euro.

Gegen 16.10 Uhr befuhr ein 21-jähriger Wattenscheider mit seinem Pkw die Westenfelder Straße in Richtung Höntrop und wollte nach links in die Lohackerstraße einbiegen.

Dabei übersah er einen, ihm entgegenkommenden, 48-jährigen Autofahrer aus Gelsenkirchen, der mit seinem Wagen jedoch nicht mehr ausweichen konnte.

Beide Fahrzeuge stießen frontal zusammen und wurden abgeschleppt. Der Gelsenkirchener wurde bei dem Zusammenstoß verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde der Individualverkehr geregelt.

