Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Notebooks bei Einbruch in Trierer Schule entwendet

Trier (ots)

Unbekannte Täter brachen am zurückliegenden Wochenende in eine Schule im Montessoriweg ein. Sie hebelten ein Fenster auf und entwendeten mehrere Klapprechner. Auf die selbe Art drangen sie in eine Hütte und einen Bauwagen im Bereich der schulischen Außenanlage ein. Die daraus entwendeten Gegenstände legten die Täter am angrenzenden Waldstück vermutlich zum Abtransport ab. Die Sachen blieben aber aus noch ungeklärten Gründen zurück. Der Gesamtschaden liegt bei 2000 Euro.

Hinweise bitte an die Kripo Trier, Tel. 0651/ 9779-2290.

Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell