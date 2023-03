Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Gerlingen: Geschädigte/r eines Unfalls gesucht

Ludwigsburg (ots)

Am Dienstag ereignet sich gegen 08:15 Uhr im Friedhofweg in Gerlingen ein Verkehrsunfall, zu dem das Polizeirevier Ditzingen, Tel. 07156 4352-0 oder E-Mail ditzingen.prev@polizei.bwl.de, noch den Geschädigten oder die Geschädigte sucht. Ein 81-jähriger Mitsubishi-Lenker beschädigte mutmaßlich ein am Fahrbahnrand geparktes Fahrzeug. Hierbei könnte es sich um einen Mercedes gehandelt haben. Nach dem Verkehrsunfall fuhr der Mitsubishi-Lenker nach Hause und meldete am Folgetag den Unfall der Polizei. Nachträglich konnte das beschädigte Fahrzeug jedoch an der Unfallstelle nicht mehr festgestellt werden, weshalb der oder die Geschädigte gebeten wird, sich bei der Polizei zu melden.

