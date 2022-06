POL-PDNR: Diebstahl einer Rüttelplatte

Niederhofen (ots) - In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch kam es in Niederhofen zu mehreren Diebstahlsdelikten von E-Bikes. In der Straße "Zur Au" sind ein Müsing und ein Cube E-Mountainbike entwendet worden. Die Fahrräder waren im Tatzeitraum in einem verschlossenen Gang am Anwesen der Geschädigten gelagert. In der Schulstraße in Niederhofen entwendeten die ...

