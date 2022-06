Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Pressemitteilung führt zu Erfolg

Dattenberg / Linz (ots)

Am 18.06.22 kam es im Bereich Dattenberg zu einem Diebstahl eines Herrenrads. Via elektronischer Weitergabe des Sachverhaltes wurde die Presse in Kenntnis gesetzt und die Bevölkerung um eventuelle Hinweise ersucht.

Am Nachmittag des 21.06. teilte ein Zeuge der Polizei n Linz mit, dass er in der "Rheinzeitung" gelesen habe, dass in Dattenberg ein Fahrrad gestohlen worden sei. Er habe ein Fahrrad in Linz gesehen, welches der Beschreibung des entsprechenden Zeitungsartikels entsprach. Das Rad konnte noch an der vom Hinweisgeber bezeichneten Stelle in Linz festgestellt werden, es handelte sich um das in Dattenberg gestohlene.

Nach Sicherung der Spuren wurde es dem Geschädigten wieder ausgehändigt. Ermittlungen zu dem Täter dauern noch an.

