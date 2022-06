Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Besonders schwerer Fall des Diebstahls von mehreren E-Bikes

Niederhofen (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch kam es in Niederhofen zu mehreren Diebstahlsdelikten von E-Bikes. In der Straße "Zur Au" sind ein Müsing und ein Cube E-Mountainbike entwendet worden. Die Fahrräder waren im Tatzeitraum in einem verschlossenen Gang am Anwesen der Geschädigten gelagert. In der Schulstraße in Niederhofen entwendeten die Täter zudem ein Fischer E-Bike. Das gesicherte Fahrrad befand sich im Tatzeitraum auf dem Grundstück des Geschädigten. Im Zuge der Ermittlungen konnten Hinweise auf weißen Sprinter als Täterfahrzeug ermittelt werden. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.

