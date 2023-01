LPI-SHL: Frontalzusammenstoß - Drei verletzte Personen

Suhl (ots) - Ein bislang unbekannter Autofahrer stieß Freitagnacht gegen 02:30 Uhr gegen das Terminal der Schrankenanlage am Parkhaus des Suhler Zentralklinikums in der Albert-Schweitzer-Straße. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, fuhr der Verursacher davon. Die installierte Videoanlage konnte die Tat aufzeichnen. Die Ermittlungen zum Fahrer dauern an. Ein Schaden von ca. 12.000 Euro entstand. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl ...

