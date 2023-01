Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (60/2023) Radfahrer auf der Robert-Koch-Straße angefahren und geflüchtet - Polizei sucht nach unbekanntem Unfallzeugen

Göttingen (ots)

Göttingen, Robert-Koch-Straße / Kreuzung Zimmermannstraße Mittwoch, 25. Januar 2023, gegen 19.30 Uhr

GÖTTINGEN (as) - Beim Überqueren der Robert-Koch-Straße von der Zimmermannstraße kommend in Richtung Hermann-Rein-Straße, wurde am vergangenen Mittwoch (25.01.23) gegen 19.30 Uhr ein 26 Jahre alter Göttinger auf seinem Fahrrad von einem bislang unbekannten Pkw angefahren und stürzte zu Boden. Dabei verletzte sich der Mann leicht. An seinem Rad entstand Sachschaden, der oder die Autofahrerin flüchtete.

Nach ersten Informationen überquerte der 26-Jährige auf seinem Fahrrad die Robert-Koch-Straße, als sich ihm ein dunkler Pkw aus der Zimmermannstraße näherte, welcher nach links in Richtung Kreuzbergring einbog. Dabei missachtete der oder die Autofahrerin die Vorfahrt des auf dem Überweg befindlichen Radfahrers und kollidierte mit dessen Hinterrad. Der Göttinger stürzte daraufhin zu Boden und zog sich leichte Verletzungen zu. An seinem Fahrrad entstand Sachschaden.

In unmittelbarer Nähe zur Unfallstelle hielt das Auto schließlich in einer Bushaltebucht an. Der oder die Fahrerin stieg daraufhin aus und begutachtete den Pkw nach Schäden. Als der verunfallte Radfahrer aufstand und sich in Richtung seines Unfallgegners begeben wollte, suchte dieser schnell das Weite und entfernte sich in Richtung Kreuzbergring. Eine genauere Beschreibung der Person konnte durch den Geschädigten nicht abgegeben werden.

In seiner Vernehmung ergänzte der 26-Jährige, dass sich während der Kollision mit dem Pkw in unmittelbarer Nähe ein Unfallzeuge befunden habe, der die Situation von Anfang an mitbekommen haben muss. Dieser Zeuge verschwand allerdings kurz danach in unbekannte Richtung. Die Ermittler suchen nun nach ihm als wichtigen Augenzeuge.

Das 7. Fachkommissariat der Polizei Göttingen hat die Ermittlungen übernommen und bittet den bislang unbekannten Augenzeugen sich zu melden sowie weitere sachdienliche Hinweise an Telefon 0551/491 2217 zu richten.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell