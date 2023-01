POL-GÖ: (59/2023) Einbruch in EDEKA-Markt in Gieboldehausen - Zigaretten gestohlen, Polizei sucht Zeugen

Göttingen (ots) - Rosdorf, Am Flüthedamm Nacht von Montag auf Dienstag, 24. Januar 2023, zwischen, 16.15. und 05.00 Uhr ROSDORF (as) - Von einem auf einem Betriebsgelände abgestellten Lkw haben Unbekannte in Rosdorf (Landkreis Göttingen) vermutlich in der Nacht von Montag auf Dienstag (24.01.23) rund 100 Liter Dieselkraftstoff abgezapft. Von den Tätern fehlt ...

mehr