LPI-J: Sachbeschädigung am Campus

Weimar (ots) - In den Nachtstunden von Montag zu Dienstag kam es in der Heinrich-Heine-Straße zu einer Detonation eines Feuerwehrkörpers. Dieser wurde offensichtlich gezielt in den Briefkasten eines Maklerbüros auf Höhe des DNT geworfen, nachdem er gezündet wurde. Durch die Wucht der Explosion wurde der Briefkasten zerstört. Zeugen gaben an, kurz vor 2:00 Uhr einen Knall gehört zu haben. Die Polizei sucht in diesem ...

