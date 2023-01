Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zeugen nach Einbruch gesucht

Weimar (ots)

In der Nacht von Montag zu Dienstag brachen Unbekannte das Fenster eines Blumenladens in der Belvederer Allee auf. Hierdurch gelangten der oder die Täter ins Innere des Geschäftes. Mit der Kaffeekasse flohen sie schließlich in unbekannte Richtung. Zeugen, welche in der Nacht verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der PI Weimar in Verbindung zu setzen. (Tel. 03643/882-0, pi.weimar@polizei.thueringen.de)

