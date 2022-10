POL-OH: Unterwegs mit den Brandursachenermittlern der Fuldaer Kriminalpolizei - Die Reportage

Fulda (ots) - Versuchter Einbruch in Apotheke Flieden. Eine Apotheke in der Schlüchterner Straße wurde in der Nacht zu Mittwoch (12.10.) Ziel unbekannter Täter. Die Einbrecher versuchten eine Glasschiebetür aufzudrücken und verursachten hierdurch rund 2.500 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere ...

