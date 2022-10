Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Fahrradanhänger samt Pedelecs gestohlen

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Bebra. Unbekannte stahlen am Mittwoch (12.10.), in der Zeit zwischen 7.30 Uhr und 17.45 Uhr, einen Fahrradanhänger der Marke "TrendPed, Modell Comfort Wagon L in orange-schwarzer Farbe sowie zwei Fahrräder aus einer Tiefgarage in der Apothekenstraße. Bei den Pedelecs handelt es sich um ein schwarzes Mountainbike des Herstellers "Haibike" und ein Tourenrad der Marke Riese und Müller in der Farbe "tundra grey". Das Tourenrad verfügt darüber hinaus über Ergon-Griffe und Bremsen des Typs Magura MT4. Das Diebesgut hat einen Gesamtwert von etwa 12.800 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sandra Hanke, Pressesprecherin

