Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallmeldungen der Polizeistationen Lauterbach u. Bad Hersfeld

Fulda (ots)

Bus streift geparktes Auto

Lauterbach (P) Am Montag (10.10.2022) gegen 16:30 Uhr befuhr ein 28-jähriger Linienbus-Fahrer aus Lauterbach die Straße Am Wörth in Richtung Kanalstraße. In Höhe der Hausnummer 32 streifte er beim Vorbeifahren einen dort geparkten Mercedes. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von 10.000 Euro. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.

Fahrzeug rollt weg

Schlitz (P) Am Dienstag (11.10.2022) gegen 6:30 Uhr parkte ein 61-jähriger Fahrer aus Schlitz seinen VW-Transporter im Kreuzweg in Höhe der Hausnummer 2 und verließ ihn kurzzeitig. Dabei unterließ er es, das Fahrzeug gegen ein Wegrollen zu sichern. Deshalb rollte der Transporter auf der abschüssigen Straße vorwärts los und prallte auf der gegenüberliegenden Seite gegen einen Zaun und einen Briefkasten. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 1.250 Euro.

(Berichterstattung: Polizeistation Lauterbach)

Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr

Bad Hersfeld - Am Dienstag, den 11.10.2022, um 14:40 Uhr, befuhr ein 25-jähriger Lkw-Fahrer aus Opole/Polen die Amazonstraße aus Richtung Bundesstraße 27 kommend in Fahrtrichtung Amazon. In einer Kurve kam dem Lkw-Fahrer der Toyota Yaris eines 19-jährigen Mannes aus Bad Hersfeld entgegen. Beim Vorbeifahren streifte der Lkw den Toyota. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 8.100 Euro.

Verkehrsunfallflucht

Haunetal - In der Zeit von Dienstag, den 11.10.2022, 06:00 Uhr bis 13:00 Uhr, beschädigte ein bislang unbekanntes Fahrzeug den schwarzen Mazda CX5 eines Mannes aus Burghaun. Das Fahrzeug war in einer Parkbucht in der Hauptstraße gegenüber der Hausnummer 49 geparkt. Das unbekannte Fahrzeug stieß vermutlich beim rangieren gegen den schwarzen Mazda. Anschließend entfernte sich der Fahrzeugführer vom Unfallort, ohne seiner Pflicht als Unfallbeteiligter nachzukommen. Es entstand Schaden in Höhe von circa 4.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Verkehrsunfallflucht

Bad Hersfeld - Am Dienstag, den 11.10.2022, in der Zeit von 13:14 Uhr bis 15:00 Uhr, beschädigte ein bislang unbekanntes Fahrzeug den silbernen VW Golf eines 72-jährigen Mannes aus Mömbris. Der VW Golf stand ordnungsgemäß geparkt am rechten Fahrbahnrand der Fuldastraße in Fahrtrichtung Hainstraße, als das unbekannte Fahrzeug den Golf touchierte. Es entstand Schaden in Höhe von circa 5.500 Euro. Der unbekannte Fahrzeugführer fuhr nach dem Unfall weg, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Alleinunfall

Kirchheim - Am Montag, den 10.10.2022, um 00:30 Uhr befuhr ein 23-jähriger Mann aus Niederaula mit einem VW Passat die Bundesstraße 454 aus Richtung Kirchheim in Fahrtrichtung Niederaula. Im dortigen Kurvenbereich konnte der 23-jährige Mann das Fahrzeug auf Grund von feuchtem Untergrund und nicht angepasster Geschwindigkeit nicht mehr kontrollieren und touchierte leicht die Leitplanke. Am Fahrzeug entstand Schaden in Höhe von circa 3.000 Euro.

Verkehrsunfall

Bad Hersfeld - Am Montag, den 10.10.2022, gegen 16:04 Uhr, befuhr eine 20-jährige Frau aus Willingshausen mit einem Mercedes Sprinter die Meisebacher Straße von der Dippelstraße kommend in Richtung Landstraße 3159. Beim einfahren in den Hof der Meisebacher Straße Nr 39 touchierte die 20-jährige den dort geparkten Ford Focus einer 62-jährigen Frau aus Bad Hersfeld. Es entstand Gesamtschaden in Höhe von insgesamt 2.500 Euro.

Verkehrsunfallflucht

Bad Hersfeld - Am Montag, den 10.10.2022, um 16:45 Uhr, touchierte eine 66-jährige Frau aus Ludwigsau mit einem Renault Captur den ordnungsgemäß am Bahnhofparkplatz stehenden Fiesta eines 64-jährigen Mannes aus Hauneck beim Ausparken. Anschließend entfernte sich die Frau aus Ludwigsau vom Unfallort, ohne ihren Pflichten als Unfallbeteiligte nachzukommen. Ein 30-jähriger Zeuge aus Bad Hersfeld sah den Unfall. Weitere Zeugen bitten wir, sich bei der Polizei Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de zu melden.

Verkehrsunfallflucht

Ludwigsau - Am Dienstag, den 11.10.2022, gegen 09:35 Uhr, befuhr eine 18-jährige Frau aus Alheim mit einem schwarzen Ford Fiesta die Landstraße 3254. In einem Kurvenbereich in Richtung Hainrode kam ihr ein älterer roter Sprinter so weit auf ihrer Fahrbahn entgegen, daß sie nach rechts ausweichen musste und mit dem Heck die Leitplanke touchierte. Es entstand Schaden in Höhe von circa 1.000 Euro. Der Sprinter-Fahrer fuhr weiter ohne sich um seine Pflicht als Unfallbeteiligter zu kümmern. Hinweise zum Sprinter bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

(Berichterstattung: Polizeistation Bad Hersfeld)

