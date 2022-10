Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Polizei warnt vor Wohnungszugangstrick - Farbschmierereien - Diebstähle - Sachbeschädigung

Fulda (ots)

Polizei warnt vor Wohnungszugangstrick

Fulda. Es klingelt an der Haustür, eine fremde Frau steht vor der Tür und teilt mit: "Ich habe Gardinen für ihre Nachbarin und habe sie nicht angetroffen. Können Sie mich kurz hereinlassen, damit ich ihr eine Nachricht schreiben kann." So oder so ähnlich erging es am Dienstag (11.10.) einer lebensälteren Dame in der Bosestraße, die auf diese Masche hereinfiel. Nachdem die angebliche Gardinenfrau die Wohnung wieder verlassen hatte, stellte die Geschädigte den Diebstahl von Schmuck und Bargeld fest. Die Verdächtige soll circa 25 und 30 Jahre alt und zwischen 1,60 und 1,65 Meter groß gewesen sein. Sie hatte kurze dunkle Haare und eine etwas kräftiger Statur.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de In diesem Zusammenhang rät Ihre Polizei:

- Lassen Sie keine fremden Personen in Ihre Wohnung! - Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen! - Rufen Sie beim geringsten Zweifel bei der Polizei unter 110 an!

Weitere wertvolle Tipps zum Schutz vor Betrügern erhalten Sie unter www.senioren-sind-auf-zack.de und www.polizei-beratung.de

Lack von Mercedes beschädigt

Künzell. Zwischen Donnerstagabend (06.10.) und Freitagmorgen (07.10.) Durch zwei Kratzer beschädigten Unbekannte das Heck eines grauen Mercedes, sodass ein Sachschaden von rund 1.000 Euro entstand. Das Auto parkte zwischen Donnerstagabend (06.10.) und Freitagmorgen (07.10.) auf einem Parkstreifen am Straßenrand in der Gothaer Straße.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Farbschmierereien auf Schulgelände

Fulda. Zwischen Freitagnachmittag (07.10.) und Montagmorgen (10.10.) beschmierten Unbekannte Türen, Fenster und Wände auf dem Gelände einer Schule in der Carl-Schurz-Straße mit Farbe. Der entstandene Sachschaden beträgt mehrere hundert Euro.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Mercedes G-Klasse gestohlen

Burghaun. Eine neuwertige Mercedes G-Klasse war in der Nacht zu Dienstag (11.10.) Ziel unbekannter Diebe. Das Auto stand auf dem umzäunten Firmengelände eines Autohauses in der Straße "Im Steierfeld" in Gruben und wurde gegen 1:30 Uhr entwendet. Hierzu wurde das Zufahrtstor von den Tätern gewaltsam geöffnet, wodurch geringer Sachschaden entstand.

In der gleichen Nacht kam es in unmittelbarer Nähe auf einem Pendlerparkplatz in der Straße "Im Steierfeld" zum Diebstahl der Kennzeichen ROF-FL 525 und FD-DS 1801 von jeweils einem grauen BMW. Derzeit ist nicht auszuschließen, dass die Kennzeichendiebstähle mit dem Autodiebstahl in Verbindung stehen.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0 in Verbindung zu setzen.

Vorschlaghammer aus Zelt gestohlen

Petersberg. Unbekannte zerschnitten in der Nacht zu Dienstag (11.10.) die Plane des Lehrbauzeltes auf dem Gelände einer Schule in der Goerdelerstraße und stahlen aus dem Inneren einen Vorschlaghammer. Der am Zelt verursachte Schaden beträgt rund 2.500 Euro.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Kartoffelvollernter aus Feldscheune gestohlen

Flieden. Aus einer Feldscheune in der Straße "Oberstork" im Fliedener Ortsteil Stork stahlen Unbekannte zwischen dem 05.10. und 08.10.2022 einen Kartoffelvollernter. Dieser hat einen Wert von rund 5.000 Euro.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Dominik Möller,

Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell