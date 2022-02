Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Steinfeld - Zeugen zu Einbrüchen gesucht

Steinfeld (ots)

Zwei Einbrüche in der Nacht vom 21.02. auf den 22.02.22 wurden in Steinfeld verübt. Am Bahnhof Schaidt versuchten die Täter gewaltsam die Eingangstür eines Einkaufsmarktes aufzubrechen, was jedoch nicht gelang. Der angerichtete Sachschaden wird auf 2500.- Euro geschätzt. In der Alten Landstraße wurde in die Büroräume eines Sanitätsfachhandels eingebrochen. Auch hier wurde ein Sachschaden in Höhe von 1000.- Euro angerichtet. In beiden Fällen werden Zeugen gebeten sich mit der Polizeiinspektion Bad Bergzabern unter 06343-93340 oder pibadbergzabern@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

