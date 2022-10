Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbruch in Einfamilienhaus - Brände im Bereich Mücke

Vogelsbergkreis (ots)

Einbruch in Einfamilienhaus

Lauterbach. Unbekannte brachen in der Zeit zwischen Freitagvormittag (07.10.) und Sonntagnachmittag (09.10.) in ein Einfamilienhaus in der Straße "Am Zickmantel" in Frischborn ein. Durch Aufhebeln einer Eingangstür gelangten die Einbrecher in den Wohnraum, welchen sie anschließend durchsuchten und teilweise beschädigten. Mitsamt dem Festplattenrecorder der am Haus befindlichen Kameraüberwachung, flüchteten die Täter im Anschluss an die Tat. Ob darüber hinaus Diebesgut entwendet wurde, ist bislang noch unklar. Es entstand zudem Sachschaden von rund 4.000 Euro.

Zeugenhinweisen zufolge habe sich in den Tagen zuvor ein mit mehreren Personen besetzter, weißer Van im Bereich des Tatortes aufgehalten. Ob dieser im Zusammenhang mit der Tat steht, ist bislang nicht bekannt und Bestandteil der weiteren Ermittlungen der Kriminalpolizei in Alsfeld.

Zeugen, die zur Tatzeit oder in den Tagen zuvor verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Tatortes wahrgenommen haben oder anderweitige, sachdienliche Hinweise zu dem Einbruch geben können, wenden sich bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Brände im Bereich Mücke

Mücke. Am frühen Dienstagmorgen, gegen 2:30 Uhr, setzten Unbekannte einen Telefonschrank in Brand - das Feuer erlosch jedoch augenscheinlich wieder selbständig. Die Anlage befindet sich auf einem Grundstück an der parallel zur A5 verlaufenden K43. Durch den Brand wurden innenliegende Kabel und Technik beschädigt.

Kurze Zeit später, zwischen 3 und 4 Uhr geriet das Technikhaus einer Mobilfunkanlage im Bereich Mücke-Bernsfeld an der L3146 aus bislang unbekannter Ursache in Brand. Die Feuerwehr hatte das Feuer jedoch schnell unter Kontrolle und führte Löscharbeiten durch.

Ob die Vorfälle miteinander in Verbindung stehen, ist derzeit nicht bekannt und Bestandteil der polizeilichen Ermittlungen.

Zeugen, die in beiden Fällen Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeistation Alsfeld unter Telefon 06631/974-0 in Verbindung zu setzen.

Dominik Möller,

Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell