Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Herzlake - Kühlschrank in Brand geraten

Herzlake (ots)

In der Nacht zu Samstag kam es gegen 0.20 Uhr an der Straße Neuer Markt in Herzlake aus bisher ungeklärter Ursache zu einem Brand an einem Kühlschrank. Das Gerät war vermutlich als Sperrmüll an der Mauer eines dortigen Hauses abgestellt. Durch das Feuer wurde eine Fensterscheibe am Haus beschädigt. Die Feuerwehr war mit drei Fahrzeugen und 20 Einsatzkräften vor Ort. Ersten Erkenntnissen zufolge wird die Höhe des Sachschadens auf etwa 3000 Euro geschätzt.

