POL-EL: Haselünne - Böschung in Brand geraten

Spahnharrenstätte (ots) - Bislang unbekannte Täter sind in der Nacht zu Freitag in eine Lagerhalle an der Hauptstraße in Spahnharrenstätte eingebrochen. Sie entwendeten eine Säurepumpe. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 2500 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Sögel unter der Rufnummer 05952/93450 zu melden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim Corinna ...

mehr