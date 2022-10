POL-OH: Verkehrsunfallflucht mit verletztem 82-jährigem Fußgänger

Kalbach (ots) - Am 11.10.2022, 16:30 Uhr, ereignete sich in Mittelkalbach in der Hauptstraße ein Verkehrsunfall zwischen einem 46-jährigen Motorradfahrer aus Kalbach und dem Pkw eines 30-jährigen Mannes aus Kalbach. Der Pkw-Fahrer wollte nach links abbiegen, der ihm nachfolgende Motorradfahrer fuhr trotzdem links an dem Pkw vorbei, wodurch es schließlich zum Zusammenstoß kam. Der Motorradfahrer kam anschließend zu ...

