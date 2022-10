Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippetal-Lippborg - Unfallflucht

Lippetal (ots)

Am 5. Oktober, kam es gegen 17.55 Uhr, zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein 15-jähriger Jugendlicher aus dem Lippetal überquerte mit seinem Pedelec aus Richtung Bunte Straße die Hauptstraße in Richtung Blaufärberstraße. Als er die Hauptstraße fast überquert hatte, touchierte ein bislang unbekannter Pkw, der auf der Hauptstraße in Richtung Herzfelder Straße fuhr, den Hinterreifen des Pedelecs. Das Rad wurde bei dem Zusammenstoß beschädigt. Der Autofahrer flüchtete anschließend vom Unfallort, ohne sich um die Unfallfolgen zu kümmern. Bei dem flüchtigen Pkw handelt es sich vermutlich um einen schwarzen Mercedes der A-Klasse. Zeugen, die Hinweise zu dem flüchtigen Pkw geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02921 91000 zu melden.(dk)

