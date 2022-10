Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Verkehrsunfall

Anröchte (ots)

Am Mittwoch, gegen 10.50 Uhr, kam es auf der Belecker Straße, cirka 250 Meter südlich der Kreuzung der Bundestraße 55 und der Effelner Straße zu einem Fahrradunfall. Ein 72-jähriger Mann aus Meschede fuhr in Richtung Anröchte und stürzte mit seinem Rennrad vermutlich aufgrund eines internistischen Notfalls auf die Fahrbahn. Er wurde anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Die Belecker Straße wurde für die Dauer der Unfallaufnahme einseitig gesperrt.(dk)

