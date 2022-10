POL-SO: Soest

Lippstadt (ots) - Bislang unbekannte Einbrecher versuchten in der Zeit zwischen dem 1. Oktober, 7 Uhr und dem 4. Oktober 07.35 Uhr, in ein Wohn- und Geschäftshaus in der Kahlenstraße einzudringen. Die durch die Täter angegangene Haustür hielt den Hebelversuchen allerdings stand, so dass die Diebe von ihrem Vorhaben abließen. Zeugen, die Hinweise auf verdächtige Personen geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02921 91000 zu melden.(dk) ...

