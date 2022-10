Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Versuchter Einbruch

Soest (ots)

Unbekannte Täter versuchten in der Zeit zwischen dem 30. September, 18 Uhr und dem 4. Oktober, 08.45 Uhr, in ein Geschäft am Petrikirchhof einzudringen. Die Diebe beschädigten dabei mit einem Hebelwerkzeug die Eingangstür des Ladens, die den Einbruchsversuchen jedoch stand hielt. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02921 91000 zu melden.(dk)

