Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Unfallflucht

Geseke (ots)

Zu einer Verkehrsunfallflucht kam es am 30. September, zwischen 11.30 Uhr und 15.15 Uhr, in der Verner Straße, in Höhe der Hausnummer 6. Beschädigt wurde ein geparkter, grauer Opel im Bereich der Fahrerseite. Anschließend flüchtete der Verursacher, ohne eine Schadensregulierung einzuleiten. Zeugen, die Hinweise zu dem Verursacher geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02941 91000 zu melden.(dk)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell