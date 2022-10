Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Körperverletzung

Soest (ots)

Am 2. Oktober, gegen 00:30 Uhr, kam es vor einer Gaststätte in der Jakobistraße zu einem Körperverletzungsdelikt. Ein 58-jähriger Soester wurde bei der Auseinandersetzung leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Der Täter entfernte sich noch vor Eintreffen der Polizei. Von seinen Begleitern wurde der Unbekannte mit dem Namen "Vincent" angesprochen. Zeugen, die Hinweise zu dem Beteiligten geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02921 91000 zu melden.(dk)

